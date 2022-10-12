ЛЧ: "Наполи", "Брюгге" и "Бавария" могут обеспечить путевку в плей-офф

Сегодня будут сыграны следующие восемь матчей в рамках IV тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня будут сыграны следующие восемь матчей в рамках IV тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report , в группе А итальянский "Наполи" примет нидерландский "Аякс". Английский "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Рейнджерс" в Шотландии. Независимо от исхода другого матча группы ничью выведет неаполитанцев в плей-офф турнира.

В группе B испанский "Атлетико" из Мадрида сыграет с бельгийским "Брюгге". В случае победы гостевая команда обеспечит себе путевку в 1/8 финала. В другом матче немецкий "Байер" дома сыграет с португальским "Порту".

Один из долгожданных матчей дня состоится в группе C. Итальянский "Интер" на выезде сыграет с испанской "Барселоной". Аутсайдер группы "Виктория" (Пльзень) встретится в Чехии с немецкой "Баварией". В случае победы "мюнхенцы" могут обеспечить выход в плей-офф, однако для этого "Барса" должна потерять очки в этом туре.

В группе D лондонский "Тоттенхэм" примет в Англии немецкий "Айнтрахт" (Франкфурт), а португальский "Спортинг" на домашней арене сыграет с французским "Марселем". В этой группе каждая из команд сохраняют шанс выхода в плей-офф.

12 октября

Группа А

20:45. "Наполи" (Италия) — "Аякс" (Нидерланды)

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) — "Ливерпуль" (Англия)

Очки: "Наполи" — 9. "Ливерпуль" — 6. "Аякс" — 3. "Рейнджерс" — 0.

Группа В

20:45. "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Брюгге" (Бельгия)

23:00. "Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия)

Очки: "Брюгге" — 9. "Байер" — 3. "Порту" — 3. "Атлетико" — 3.

Группа С

23:00. "Виктория" (Пльзень, Чехия) – "Бавария" (Германия)

23:00. "Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия)

Очки: "Бавария" — 9. "Интер" — 6. "Барселона" — 3. "Виктория" — 0.

Группа D

23:00. "Тоттенхэм" (Англия) — "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия)

23:00. "Спортинг" (Португалия) – "Марсель" (Франция)

Очки: "Спортинг" — 6. "Тоттенхэм" — 4. "Айнтрахт" — 4. "Марсель" — 3.