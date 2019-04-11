Лига Чемпионов: "МЮ" проиграл "Барселоне", "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью - ВИДЕО

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной».

Как передает Report, встреча проходила на «Олд Траффорд» и завершилась минимальной победой гостей.

Единственный гол в игре был забит на 12-й минуте. Автоголом отметился защитник «красных дьяволов» Люк Шоу. Мяч после удара головой Луиса Суареса летел вдоль линии ворот хозяев, однако попал в грудь 23-му номеру манкунианского клуба и влетел в ворота. Изначально арбитр встречи итальянец Джанлука Рокки зафиксировал офсайд у уругвайца. Однако гостям на выручку пришла VAR. Помощники главного арбитра, следящие за матчем в кабинке для видеоповторов, подсказали, что положения вне игры не было.

Ответный матч команды сыграют во вторник, 16 апреля, на «Камп Ноу».

В другом матче дня «Аякс» принимал туринский «Ювентус». Встреча состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 1:1.

В концовке первого тайма, на 45-й минуте нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счёт в матче. Ответный гол был забит в начале второго тайма, на 46-й минуте — его автором стал форвард амстердамского «Аякса» Давид Нерес.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Аякс» состоится 16 апреля на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» обыграл мадридский «Реал» (1:2, 4:1), а «Ювентус» выбил из соревнования «Атлетико» (0:2, 3:0).