ЛЧ: Матч «Селтик» — «Лейпциг» начнется с минуты молчания

Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Селтик» - «Лейпциг» начнется с минуты молчания в память о погибших в Крислоу.

Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Селтик» - «Лейпциг» начнется с минуты молчания в память о погибших в Крислоу.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба «Селтика».

«Перед завтрашним матчем с «Лейпцигом» будет проведена минута молчания. Во время игры футболисты будут носить черные нарукавные повязки в память о людях, которые трагически погибли в пятницу в Крислоу, графство Донегол», — говорится в сообщении.

Напомним, что 7 октября на автозаправочной станции в селе Крислоу произошел взрыв, в результате которого погибли 10 человек, еще восемь получили ранения.

Отметим, что матч «Селтик» - «Лейпциг» пройдет в Глазго 11 октября, начало встречи — 23:00 по бакинскому времени.