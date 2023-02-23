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ЛЧ: "Манчестер Сити" и "Лейпциг" сыграли вничью, "Интер" обыграл "Порту"

ЛЧ: "Манчестер Сити" и "Лейпциг" сыграли вничью, "Интер" обыграл "Порту" Английский "Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с германским "Лейпцигом" со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
23 февраля 2023 г. 02:22
ЛЧ: Манчестер Сити и Лейпциг сыграли вничью, Интер обыграл Порту

Английский "Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с германским "Лейпцигом" со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, голом в составе "Манчестер Сити" отметился Рияд Марез (27-я минута). У "Лейпцига" отличился Йошко Гвардиол (70). Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола не произвел ни одной замены.

"Лейпциг" по итогам группового этапа занял второе место в группе F, уступив первую строчку испанскому "Реалу". "Манчестер Сити" стал первым в группе G.

В другом матче итальянский "Интер" дома обыграл португальский "Порту" со счетом 1:0. Мяч на 86-й минуте забил вышедший на замену бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. "Порту" с 78-й минуты играл в меньшинстве после удаления Отавио из-за двух желтых карточек.

Ответные встречи пройдут 14 марта в Манчестере и Лиссабоне.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" qələbəni əldən verib, "İnter" "Portu"ya qalib gəlib

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