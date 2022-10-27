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ЛЧ: "Ливерпуль" вышел в плей-офф Лиги чемпионов

ЛЧ: "Ливерпуль" вышел в плей-офф Лиги чемпионов Английский "Ливерпуль" на выезде обыграл нидерландский "Аякс" со счетом 3:0 и гарантировал себе участие в плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
27 октября 2022 г. 01:05
ЛЧ: Ливерпуль вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" на выезде обыграл нидерландский "Аякс" со счетом 3:0 и гарантировал себе участие в плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча прошла в среду.

Забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (42-я минута), Дарвин Нуньес (49) и Харви Эллиотт (52).

"Ливерпуль" одержал четвертую победу в турнире и с 12 очками занимает второе место в группе А. В другом матче квартета итальянский "Наполи" со счетом 3:0 обыграл шотландский клуб "Рейнджерс". Неаполитанцы с 15 очками возглавляют таблицу группы. На третьем месте идет "Аякс" (3 очка), на четвертом - "Рейнджерс" (0).

В заключительном туре "Ливерпуль" примет "Наполи", "Аякс" на выезде сыграет с "Рейнджерс".

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