ЛЧ: "Ливерпуль" и ПСЖ проиграли - ФОТО

Стартовали матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день прошли две встречи.

Так, последний победитель турнира английский "Ливерпуль" гостил в Испании у "Атлетико". Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 4-й минуте Сауль Ньигес.

Ответный матч "Ливерпуль" - "Атлетико" состоится в Ливерпуле 11 марта.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" принимала "Пари Сен-Жермен". Встреча прошла на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершилась победой немецкой команды со счетом 2:1.

На 69-й минуте счет в матче открыл норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. На 75-й минуте бразильский форвард ПСЖ Неймар сравнял счет. Через 2 минуты Холанд оформил дубль и вновь вывел "шмелей" вперед в счете.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" - "Боруссия" Д состоится 11 марта в Париже. Напомним, действующим победителем турнира является "Ливерпуль".