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ЛЧ: «Ливерпуль» и «Бенфика» опубликовали стартовые составы

ЛЧ: «Ливерпуль» и «Бенфика» опубликовали стартовые составы Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Бенфики» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
13 апреля 2022 г. 22:28
ЛЧ: «Ливерпуль» и «Бенфика» опубликовали стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Бенфики» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пройдет 13 апреля на стадионе «Энфилд «в Ливерпуле. Начало — в 23:00 (бакинское время).

«Ливерпуль»: Алисон, Конате, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Диогу Жота, Цимикас, Диас, Матип.

Запасные: Келлехер, Фабиньо, Ван Дейк, Алькантара, Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Робертсон, Ориги, Александро-Арнольд, Эллиотт.

«Бенфика»: Влачодимос, Жилберто, Гримальдо, Вертонген, Эвертон, Нуньес, Диогу Гонсалвеш, Вайгль, Отаменди, Таарабт, Рамуш.

Запасные: Элтон Лейте, Мейте, Сеферович, Яремчук, Мариу, Лазаро, Радоньич, Диаш, Алмейда, Бернарду, Алвару, Морато.

Напомним, что первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля».

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