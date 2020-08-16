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ЛЧ: "Лион" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал

ЛЧ: "Лион" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал В матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити"уступил "Лиону".
Футбол
16 августа 2020 г. 01:08
ЛЧ: Лион обыграл Манчестер Сити и вышел в полуфинал

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" уступил "Лиону".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой французской команды со счетом 3:1.

На 25-й минуте нападающий лионцев Максвелл Корне открыл счет. "Лион" начал атаку подачей Марсала из глубины, Гарсия в подкате помешал Экамби прорваться в штрафную, но Корне подобрал мяч и пробил точно в ближний угол ворот.

На 69-й минуте хавбек "Сити" Кевин Де Брейне сравнял счет. Рахим Стерлинг оценил позицию партнеров в штрафной и покатил мяч в центр, откуда Де Брейне в касание пробил под дальнюю штангу.

На 80-й минуте Мусса Дембеле вывел "Лион" вперед. Спустя семь минут он же, оформил дубль.

В полуфинале Лиги чемпионов "Лион" встретится с мюнхенской "Баварией", которая в 1/4 финала разгромила "Барселону" (8:2).

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Версия на азербайджанском языке "Lion" "Mançester Siti"ni məğlub edərək yarımfinala yüksəldi

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