О нас

ЛЧ: Команда Эмрели проиграла «Зальцбургу»

ЛЧ: Команда Эмрели проиграла «Зальцбургу» «Зальцбург» дома обыграл «Динамо» Загреб, за который играет азербайджанский нападающий Махир Эмрели, в матче группового турнира Лиги чемпионов - 1:0.
Футбол
5 октября 2022 г. 22:47
ЛЧ: Команда Эмрели проиграла «Зальцбургу»

«Зальцбург» дома обыграл «Динамо» Загреб, за который играет азербайджанский нападающий Махир Эмрели, в матче группового турнира Лиги чемпионов - 1:0.

Как передает Report, в составе хозяев ударом с пенальти на 71-й минуте встречи забил Ноа Окафор.

«Зальцбург» возглавил турнирную таблицу группы Е с 5 очками. «Динамо» опустилось на 3-ю строчку с 3 очками.

В группе F «Лейпциг» дома обыграл «Селтик» в матче группового турнира Лиги чемпионов - 3:1.

В составе хозяев дубль на счету Андре Силвы, еще один гол забил Кристофер Нкунку, у шотландцев отметился Жота.

В группе F немецкий клуб набрал 3 очка и обогнал «Селтик» (1 очко).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası: "Leyptsiq"dən qələbə, Mahir Emrelinin komandası uduzub

Самое важное

В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран
В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран
5 октября 2022 г. 12:58
Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана
Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана
5 октября 2022 г. 00:03
В городе Агдам заложен фундамент жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев
ФотоВ городе Агдам заложен фундамент жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев
4 октября 2022 г. 21:19
В Агдаме открыт памятник Хуршидбану Натаван
ФотоВ Агдаме открыт памятник Хуршидбану Натаван
4 октября 2022 г. 21:08
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео
4 октября 2022 г. 16:04
Президент Азербайджана: Уверен, что в нашу страну приедет больше туристов
Президент Азербайджана: Уверен, что в нашу страну приедет больше туристов
4 октября 2022 г. 13:17
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
3 октября 2022 г. 13:11
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
1 октября 2022 г. 20:51
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
1 октября 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi