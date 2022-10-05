ЛЧ: Команда Эмрели проиграла «Зальцбургу»

«Зальцбург» дома обыграл «Динамо» Загреб, за который играет азербайджанский нападающий Махир Эмрели, в матче группового турнира Лиги чемпионов - 1:0.
«Зальцбург» возглавил турнирную таблицу группы Е с 5 очками. «Динамо» опустилось на 3-ю строчку с 3 очками.
В группе F «Лейпциг» дома обыграл «Селтик» в матче группового турнира Лиги чемпионов - 3:1.
В составе хозяев дубль на счету Андре Силвы, еще один гол забил Кристофер Нкунку, у шотландцев отметился Жота.
В группе F немецкий клуб набрал 3 очка и обогнал «Селтик» (1 очко).