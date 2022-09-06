ЛЧ: Команда Эмрели обыграла «Челси»

Стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команда азербайджанского нападающего Махира Эмрели загребский «Динамо» выиграл «Челси» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард хозяев Мислав Оршич на 13-й минуте.

На 49-й минуте отличился форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг, однако его гол был отменен из-за офсайда.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Милана» (14 сентября, 20:45), а «Челси» встретится дома с «Зальцбургом» (14 сентября, 23:00).

В другом матче дортмундская «Боруссия» обыграла «Копенгаген».

Встреча группы G в Дортмунде завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе хозяев отметились Марко Ройс, Рафаэл Геррейру и Джуд Беллингем.

Немецкий клуб на данный момент возглавил группу G, набрав 3 очка.

Следующий матч на групповом этапе Лиги чемпионов «Боруссия» проведет 14 сентября против «Манчестер Сити», а «Копенгаген» в этот день сыграет с «Севильей».