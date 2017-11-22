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    ЛЧ: "Карабах" уступил "Челси" с крупным счетом, 0:4 - ОБНОВЛЕНО - 4

    Сеск Фабрегас забил третий гол в ворота Карабаха
    © Report/Firi Salim

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Завершилась встреча 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу между “Карабахом“ и "Челси”.

    Как передает Report, игра завершилась победой гостей со счетом 4:0.

    ***22:43

    “Челси” в четвертый раз отличился в матче с “Карабахом".

    Как передает Report, на 85 минуте матча бразилец Вильян оформил дубль и забил четвертый мяч своей команды - 4:0

    ***22:33

    “Челси” забил третий гол в ворота “Карабаха" в рамках группового раунда Лиги Чемпионов.

    Как передает Report, на 73-й минуте мяч с пенальти забил Сеск Фабрегас. 

    ***21:36

    “Челси” удвоил свое преимущество в матче с “Карабахом”.

    Как передает Report, на 36-й минуте отличился бразильский легионер “Челси” Вильян- 2:0. 

    ***21:25

    “Челси” открыл счет в матче группового раунда Личи Чемпионов против “Карабаха”.

    Как передает Report, счет а 21-й минуте с пенальти открыл Эден Азар.

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