ЛЧ: Голевая передача Эмрели, еще 4 клуба пробились во 2-й раунд

Завершился первый отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Завершился первый отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в последний день этапа состоялись 4 матча.

Так, казахстанский "Кайрат" обыграв со счетом 2:0 израильский "Маккаби" (Хайфа) вышел в следующий раунд.

Чемпион Азербайджана "Нефтчи" вывел из борьбы грузинское "Динамо" (Тбилиси).

Польская "Легия", за которую выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, принимала норвежский "Будё Глимт". Матч завершился победой варшавского клуба со счетом 2:0.

Эмрели начал игру в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте. Махир принял участие в первом голе, записав в свой актив результативный пас .

В первой встрече между этими командами он отличился дублем.

Лига чемпионов УЕФА

Отборочный раунд, ответные игры

"Кайрат" (Казахстан) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 2:0

Первая игра - 1:1.

"Алашкерт" (Армения) - "Коннас-Ки Номадс" (Уэльс) - 1:0 (овертайм)

Первая игра - 2:2.

"Нефтчи" (АЗЕРБАЙДЖАН) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - 2:1

Первая игра - 2:1.

"Легия" (Польша) - "Будё Глимт" (Норвегия) - 2:0

Первая игра - 3:2.