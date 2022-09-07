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ЛЧ: Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Севилью»

ЛЧ: Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Севилью» В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» принимала «Манчестер Сити».
Футбол
7 сентября 2022 г. 01:20
ЛЧ: Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Севилью»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» принимала «Манчестер Сити».

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На 20-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 58-й минуте полузащитник Фил Фоден упрочил преимущество английской команды. На 67-й минуте Холанд оформил дубль и довёл счёт до разгромного. В компенсированное время встречи четвёртый гол забил защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.

В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы примет дортмундскую «Боруссию», а «Севилья» в гостях сыграет с «Копенгагеном». Обе встречи пройдут 14 сентября.

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