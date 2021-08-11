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ЛЧ: «Бенфика» обыграла «Спартак» и прошла в следующий этап

ЛЧ: «Бенфика» обыграла «Спартак» и прошла в следующий этап Московский "Спартак" со счетом 0:2 проиграл португальской "Бенфике" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
11 августа 2021 г. 01:50
ЛЧ: «Бенфика» обыграла «Спартак» и прошла в следующий этап

Московский "Спартак" со счетом 0:2 проиграл португальской "Бенфике" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне.

Первый мяч в составе португальской команды на 58-й минуте забил Жоау Мариу. В компенсированное ко второму тайму время после удара новичка "Бенфики" украинца Романа Яремчука мяч отскочил от защитника "Спартака" Жиго в ворота столичного клуба.

Напомним, что первая встреча также завершилась победой "Бенфики" со счетом 2:0.

Таким образом, в раунде плей-офф "Бенфика" поборется за выход в групповую стадии Лиги чемпионов с нидерландским ПСВ, а «Спартак» выступит на групповом этапе Лиги Европы.

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