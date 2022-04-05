О нас
Аудио новости

ЛЧ: «Бенфика» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы

ЛЧ: «Бенфика» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Ливерпуля» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия).
Футбол
5 апреля 2022 г. 22:32
ЛЧ: «Бенфика» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Ливерпуля» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия).

Как передает Report, стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 (бакинское время).

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Рафа Силва, Вайгль, Таарабт, Эвертон, Рамуш, Нуньес.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Кейта, Алькантара, Диас, Салах, Мане.

Напомним, что на стадии 1/8 финала «Бенфика» по сумме двух матчей обыграла «Аякс» (3:2), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Интера» (2:1).

Отметим, что ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
30 марта 2022 г. 04:16
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
1 апреля 2022 г. 10:06
Текущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
ФотоТекущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
3 апреля 2022 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi