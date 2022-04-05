ЛЧ: «Бенфика» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Ливерпуля» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия).

Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Ливерпуля» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия).

Как передает Report, стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 (бакинское время).

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Рафа Силва, Вайгль, Таарабт, Эвертон, Рамуш, Нуньес.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Кейта, Алькантара, Диас, Салах, Мане.

Напомним, что на стадии 1/8 финала «Бенфика» по сумме двух матчей обыграла «Аякс» (3:2), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Интера» (2:1).

Отметим, что ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).