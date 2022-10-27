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ЛЧ: «Бавария» в гостях с крупным счетом победила «Барселону»

ЛЧ: «Бавария» в гостях с крупным счетом победила «Барселону» «Бавария» в гостях победила «Барселону» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
27 октября 2022 г. 01:08
ЛЧ: «Бавария» в гостях с крупным счетом победила «Барселону»

«Бавария» в гостях победила «Барселону» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report, немецкий клуб выиграл со счетом 3:0.

В составе мюнхенцев в первом тайме отличились нападающие Садио Мане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

В добавленное ко второму тайму время окончательный счет в матче установил защитник Бенжамен Павар.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

Отметим, что «Барселона» проиграла «Баварии» шесть последних матчей подряд с общей разницей 4:22.

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