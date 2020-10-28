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ЛЧ: "Бавария" победила, "Интер" поделил очки

ЛЧ: "Бавария" победила, "Интер" поделил очки Стартовал второй тур Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
28 октября 2020 г. 00:48
ЛЧ: Бавария победила, Интер поделил очки

Стартовал второй тур Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, матчи прошли на Украине и России.

На Олимпийском стадионе в Киеве встретились "Шахтер" и итальянский "Интер". Матч завершился вничью - 0:0. После этого результата, украинский представитель, увеличивший свой счет до 4, продолжает лидировать в группе B. "Интер" поднялся на второе место с 2 очками.

В группе А московский "Локомотив" встречался с последним победителем Лиги чемпионов - мюнхенской "Баварией". Гости одержали победу со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке "Bavariya" növbəti qələbəsini qazanıb, "İnter" isə heç-heçə edib

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