ЛЧ: "Бавария" победила, "Интер" поделил очки

Стартовал второй тур Лиги чемпионов УЕФА.

Стартовал второй тур Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, матчи прошли на Украине и России.

На Олимпийском стадионе в Киеве встретились "Шахтер" и итальянский "Интер". Матч завершился вничью - 0:0. После этого результата, украинский представитель, увеличивший свой счет до 4, продолжает лидировать в группе B. "Интер" поднялся на второе место с 2 очками.

В группе А московский "Локомотив" встречался с последним победителем Лиги чемпионов - мюнхенской "Баварией". Гости одержали победу со счетом 2:1.