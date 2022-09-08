ЛЧ: "Бавария" обыграла "Интер", "Наполи" разгромил "Ливерпуль"

Завершился первый раунд группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Завершился первый раунд группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в группе А итальянский "Наполи" со счетом 4:1 дома обыграл английский "Ливерпуль".

Забитыми мячами в составе "Наполи" отметились Петр Зелиньский (5-я минута, с пенальти, 47-я минута), Андре Замбо-Ангисса (31) и Джованни Симеоне (44). У "Ливерпуля" отличился Луис Диас (49).

На 18-й минуте нападающий "Наполи" Виктор Осимхен не реализовал пенальти.

В другом матче группы А нидерландский "Аякс" со счетом 4:0 обыграл шотландский "Рейнджерс". В следующем туре "Ливерпуль" 13 сентября примет "Аякс", "Наполи" в этот же день на выезде сыграет с "Рейнджерс".

В группе С германская "Бавария" со счетом 2:0 на выезде обыграла итальянский "Интер".

В составе "Баварии" гол забил Лерой Сане (25-я минута). На 66-й минуте футболист "Интера" Данило Д'Амброзио отправил мяч в собственные ворота.

В другой встрече группы испанская "Барселона" со счетом 5:1 победила чешский клуб "Виктория" из Пльзени. Хет-триком отметился польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский.

Лига чемпионов

Групповой этап, I тур

7 сентября

Группа А

20:45. "Аякс" (Нидерланды) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 4:0

23:00. "Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 4:1

Очки: "Аякс" - 3, "Наполи" - 3, "Ливерпуль" - 0, "Рейнджерс" - 0.