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ЛЧ: "Бавария", "Наполи" и "Брюгге" вышли в 1/8 финала

ЛЧ: "Бавария", "Наполи" и "Брюгге" вышли в 1/8 финала Испанская "Барселона" дома сыграла вничью с итальянским "Интером" со счетом 3:3 в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в среду.
Футбол
13 октября 2022 г. 01:17
ЛЧ: Бавария, Наполи и Брюгге вышли в 1/8 финала

Испанская "Барселона" дома сыграла вничью с итальянским "Интером" со счетом 3:3 в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, забитыми мячами в составе "Барселоны" отметились Усман Дембеле (40-я минута) и Роберт Левандовский (82, 90+2). У "Интера" отличились Николо Барелла (50), Лаутаро Мартинес (63), Робин Госенс (82).

В другом матче группы С германская "Бавария" со счетом 4:2 обыграла чешскую "Викторию" и обеспечила себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Аналогичного успеха добились "Наполи" и "Брюгге".

Лига чемпионов

Групповой этап, IV тур

12 октября

Группа А

20:45. "Наполи" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) - 4:2

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:7

Очки: "Наполи" - 12. "Ливерпуль" - 9. "Аякс" - 3. "Рейнджерс" - 0.

Группа В

20:45. "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:0

23:00. "Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия) - 0:3

Очки: "Брюгге" - 10. "Порту" - 6. "Атлетико" - 4. "Байер" - 3.

Группа С

23:00. "Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Бавария" (Германия) - 2:4

23:00. "Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия) - 3:3

Очки: "Бавария" - 12. "Интер" - 7. "Барселона" - 4. "Виктория" - 0.

Группа D

23:00. "Тоттенхэм" (Англия) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - 3:2

23:00. "Спортинг» (Португалия) - "Марсель" (Франция) - 0:2

Очки: "Тоттенхэм" - 7. "Марсель" - 6. "Спортинг" - 6. "Айнтрахт" - 4.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Bavariya", "Napoli" və "Brügge" 1/8 finala vəsiqəni təmin edib

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