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ЛЧ: "Барселона" проиграла "Баварии", а "Ливерпуль" выиграл у "Аякса"

ЛЧ: "Барселона" проиграла "Баварии", а "Ливерпуль" выиграл у "Аякса" Германский футбольный клуб "Бавария" со счетом 2:0 победил испанскую "Барселону" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
14 сентября 2022 г. 01:50
ЛЧ: Барселона проиграла Баварии, а Ливерпуль выиграл у Аякса

Германский футбольный клуб "Бавария" со счетом 2:0 победил испанскую "Барселону" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report , забитыми мячами отметились Лукас Эрнандес (50-я минута) и Лерой Сане (54).

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский летом перешел в испанскую команду из "Баварии". В составе клуба из Мюнхена поляк выступал с 2014 года, за это время он стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, восемь раз выигрывал чемпионат Германии, три раза - кубок страны, пять раз - суперкубок, один раз - клубный чемпионат мира. За "Баварию" нападающий забил 344 гола в 375 матчах.

Лига чемпионов

Групповой этап, II тур

13 сентября

Группа А

23:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) - 2:1

Очки: "Наполи" - 3 (1 игра). "Ливерпуль" - 3. "Аякс" - 3. "Рейнджерс" - 0.

Группа В

23:00. "Порту" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:4

23:00. "Байер" (Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 2:0

Очки: "Брюгге" - 6. "Байер" - 3. "Атлетико" - 3. "Порту" - 0.

Группа С

20:45. "Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Интер" (Италия) - 0:2

23:00. "Бавария" (Германия) - "Барселона» (Испания) - 2:0.

Очки: "Бавария" - 6. "Барселона" - 3. "Интер" - 3. "Виктория" - 0.

Группа D

20:45. "Спортинг" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:0

23:00. "Марсель" (Франция) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - 0:1

Очки: "Спортинг" - 6 (за 2 игры). "Тоттенхэм" - 3 (за 2 игры). "Марсель" - 0. "Айнтрахт" - 0.

Отметим, что остальные 5 матчей пройдут сегодня и начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Barselona" "Bavariya"ya uduzub, "Liverpul" "Ayaks"a qalib gəlib

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