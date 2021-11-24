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ЛЧ: «Барселона» и «Бенфика» сыграли вничью

ЛЧ: «Барселона» и «Бенфика» сыграли вничью На стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Барселона»-«Бенфика».
Футбол
24 ноября 2021 г. 01:55
ЛЧ: «Барселона» и «Бенфика» сыграли вничью

На стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Барселона»-«Бенфика».

Как передает Report, команды не смогли выявить победителя и сыграли вничью - 0:0.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сергей Карасёв (Россия).

После пяти матчей «Барселона» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы E Лиги чемпионов с 7 очками в активе. «Бенфика» (5) – на третьем месте. Помимо каталонского и португальского клуба, в группе E также находятся «Бавария» (15) и киевское «Динамо» (1).

Отметим, что немецкий клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

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