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ЛЧ: «Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы

ЛЧ: «Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы «Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
13 апреля 2022 г. 21:56
ЛЧ: «Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы

«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Льоренте, Коке, Кондогбия, Лемар, Лоди, Гризманн, Феликс.

Запасные: Леконт, Де Пауль, Суарес, Корреа, Васс, Кунья, Карраско, Эрмосо, Врскалько, Серрано.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Жоау Канселу, Де Брейне, Родри, Гюндоган (К), Махрез, Силва, Фоден.

Первый матч прошел на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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