ЛЧ: «Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы

«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Льоренте, Коке, Кондогбия, Лемар, Лоди, Гризманн, Феликс.
Запасные: Леконт, Де Пауль, Суарес, Корреа, Васс, Кунья, Карраско, Эрмосо, Врскалько, Серрано.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Жоау Канселу, Де Брейне, Родри, Гюндоган (К), Махрез, Силва, Фоден.
Первый матч прошел на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.