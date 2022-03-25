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Латвийский футболист: Все ждут от нас победы в матче со сборной Азербайджана

Латвийский футболист: Все ждут от нас победы в матче со сборной Азербайджана Футболисты, тренеры и болельщики ждут от нас победы в двух предстоящих матчах.
Футбол
25 марта 2022 г. 14:21
Латвийский футболист: Все ждут от нас победы в матче со сборной Азербайджана

Футболисты, тренеры и болельщики ждут от нас победы в двух предстоящих матчах.

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Латвии Ренарс Варславан в интервью официальному сайту Федерации в связи с предстоящими товарищескими матчами против сборных Кувейта и Азербайджана.

"Надеюсь, у меня будет возможность проявить себя, и я смогу показать хороший результат. Я полностью готов физически. С нетерпением жду возможности доказать это", - сказал футболист.

Отметим, что сборная Латвии встретится со сборной Кувейта 25 марта, а со сборной Азербайджана-29 марта. Оба матча пройдут на Мальте.

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Версия на азербайджанском языке Latviyalı futbolçu: "Hər kəs Azərbaycan millisi ilə oyunda qələbə gözləyir"

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