Латвийский футболист: Все ждут от нас победы в матче со сборной Азербайджана

Футболисты, тренеры и болельщики ждут от нас победы в двух предстоящих матчах.

Футболисты, тренеры и болельщики ждут от нас победы в двух предстоящих матчах.

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Латвии Ренарс Варславан в интервью официальному сайту Федерации в связи с предстоящими товарищескими матчами против сборных Кувейта и Азербайджана.

"Надеюсь, у меня будет возможность проявить себя, и я смогу показать хороший результат. Я полностью готов физически. С нетерпением жду возможности доказать это", - сказал футболист.

Отметим, что сборная Латвии встретится со сборной Кувейта 25 марта, а со сборной Азербайджана-29 марта. Оба матча пройдут на Мальте.