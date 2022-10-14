Лапорта считает Месси лучшим игроком в истории "Барсы"

Президент испанской "Барселоны" Жоан Лапорта высокого отозвался о бывшем нападающем клуба Лионеле Месси, назвав его лучшим игроком в истории.

Президент испанской "Барселоны" Жоан Лапорта высокого отозвался о бывшем нападающем клуба Лионеле Месси, назвав его лучшим игроком в истории.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Мы обязательно сделаем что-то в знак признания заслуг лучшего игрока в истории "Барсы". Месси остался в нашей коллективной памяти. В это воскресенье исполняется 18 лет со дня его дебюта, и мы планируем сделать нечто особенное", - сказал Лапорта.

Он выразил надежду на то, что увидит нападающего в Париже на гала-концерте "Золотого мяча".

"Месси – игрок "ПСЖ", нужно уважать это. Мы очень ценим признание Лео. Есть много болельщиков "Барсы", которые до сих пор носят футболку с фамилией Лео", – добавил президент испанского клуба.