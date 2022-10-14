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Лапорта считает Месси лучшим игроком в истории "Барсы"

Лапорта считает Месси лучшим игроком в истории "Барсы" Президент испанской "Барселоны" Жоан Лапорта высокого отозвался о бывшем нападающем клуба Лионеле Месси, назвав его лучшим игроком в истории.
Футбол
14 октября 2022 г. 21:30
Лапорта считает Месси лучшим игроком в истории Барсы

Президент испанской "Барселоны" Жоан Лапорта высокого отозвался о бывшем нападающем клуба Лионеле Месси, назвав его лучшим игроком в истории.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Мы обязательно сделаем что-то в знак признания заслуг лучшего игрока в истории "Барсы". Месси остался в нашей коллективной памяти. В это воскресенье исполняется 18 лет со дня его дебюта, и мы планируем сделать нечто особенное", - сказал Лапорта.

Он выразил надежду на то, что увидит нападающего в Париже на гала-концерте "Золотого мяча".

"Месси – игрок "ПСЖ", нужно уважать это. Мы очень ценим признание Лео. Есть много болельщиков "Барсы", которые до сих пор носят футболку с фамилией Лео", – добавил президент испанского клуба.

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Версия на азербайджанском языке Laporta Messini “Barselona” tarixinin ən yaxşı oyunçusu hesab edir

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