Лапорта ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в "Барселоне"

58-летний испанский юрист Жоан Лапорта, вновь избранный на должность президента каталонской "Барселоны", поделился мнением о будущем аргентинца Лионеля Месси в стане "сине-гранатовых", передает Report

58-летний испанский юрист Жоан Лапорта, вновь избранный на должность президента каталонской "Барселоны", поделился мнением о будущем аргентинца Лионеля Месси в стане "сине-гранатовых", передает Report.

"Я позвоню Лионелю Месси. Смогу ли убедить Лео остаться? Это будет зависеть от него, я сделаю всё, что в моих силах и в рамках экономических возможностей клуба, чтобы он остался в "Барсе", цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" истекает 30 июня текущего года. В текущем сезоне на счету 33-летнего форварда 24 гола и 11 результативных передач в 34 встречах за команду во всех турнирах.