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Лапорта ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в "Барселоне"

Лапорта ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в "Барселоне" 58-летний испанский юрист Жоан Лапорта, вновь избранный на должность президента каталонской "Барселоны", поделился мнением о будущем аргентинца Лионеля Месси в стане "сине-гранатовых", передает Report
Футбол
8 марта 2021 г. 08:52
Лапорта ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в Барселоне
Лионель Месси

58-летний испанский юрист Жоан Лапорта, вновь избранный на должность президента каталонской "Барселоны", поделился мнением о будущем аргентинца Лионеля Месси в стане "сине-гранатовых", передает Report.

"Я позвоню Лионелю Месси. Смогу ли убедить Лео остаться? Это будет зависеть от него, я сделаю всё, что в моих силах и в рамках экономических возможностей клуба, чтобы он остался в "Барсе", цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" истекает 30 июня текущего года. В текущем сезоне на счету 33-летнего форварда 24 гола и 11 результативных передач в 34 встречах за команду во всех турнирах.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona"nın yeni prezidenti Messinin komandadakı gələcək aqibətindən danışdı  

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