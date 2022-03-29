Лапорта: "Барселона" не рассматривает вариант с возвращением Месси

Испанский футбольный клуб "Барселона" не получал сообщений от аргентинского нападающего французского ПСЖ Лионеля Месси, в которых бы игрок изъявлял желание вернуться в свою бывшую команду.

Испанский футбольный клуб "Барселона" не получал сообщений от аргентинского нападающего французского ПСЖ Лионеля Месси, в которых бы игрок изъявлял желание вернуться в свою бывшую команду.

Как передает Report , об этом в интервью радио RAC1 заявил президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

"Я не получал никаких сообщений от Лео (Месси) или его окружения в этом направлении. На данный момент мы не рассматриваем его возвращение, - сказал Лапорта. - Мы строим молодую команду, которая начинает работать. Лео есть Лео, он лучший игрок в мире, но мы не помышляем о его возвращении".

Напомним, что ранее главный тренер "Барселоны" Хави сказал испанской газете Mundo Deportivo, что двери футбольного клуба "Барселона" будут открыты для Месси в любое время.