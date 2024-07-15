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Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2024 года

Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2024 года Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2024 года.
Футбол
15 июля 2024 г. 02:06
Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2024 года

Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2024 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на УЕФА.

Ямаль на ЕВРО‑2024 в Германии провел семь матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Отметим, что 17‑летний форвард по ходу турнира установил ряд рекордов, в том числе стал самым юным участником финального матча в истории чемпионатов Европы, а также самым молодым автором "ассиста" в решающем матче.

Сборная Испании в рекордный четвертый раз выиграла чемпионат Европы, обыграв в финале команду Англии со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Lamin Yamal çempionatın ən yaxşı gənc oyunçusu seçilib

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