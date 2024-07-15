Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2024 года.
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Ямаль на ЕВРО‑2024 в Германии провел семь матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.
Отметим, что 17‑летний форвард по ходу турнира установил ряд рекордов, в том числе стал самым юным участником финального матча в истории чемпионатов Европы, а также самым молодым автором "ассиста" в решающем матче.
Сборная Испании в рекордный четвертый раз выиграла чемпионат Европы, обыграв в финале команду Англии со счетом 2:1.