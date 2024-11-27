Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Европы в 2024 году

Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Ламин Ямаль стал лауреатом ежегодной премии Golden Boy как лучший игрок Европы до 21 года.

Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Ламин Ямаль стал лауреатом ежегодной премии Golden Boy как лучший игрок Европы до 21 года.

Как передает Report, об этом сообщило издание Tuttosport, которое является учредителем премии.

Напомним, что в минувшем сезоне 17-летний футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Премия Golden Boy была учреждена газетой Tuttosport в 2003 году, она ежегодно вручается футболисту в возрасте до 21 года, выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В 2023 году обладателем награды стал английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем.