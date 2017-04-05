"Лацио" вышел в финал Кубка Италии по футболу

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Лацио" в гостях проиграл "Роме" со счетом 2:3 в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу, однако смог по сумме двух встреч выйти в финал турнира.

Как передает Report, в составе победителей забитыми мячами отметились Стефан Эль-Шаарави (43-я минута) и Мохамед Салах (66, 90). У гостей отличились Сергей Милинкович-Савич (37) и Чиро Иммобиле (56).

Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Лацио".

В финале турнира, который состоится 2 июня, "Лацио" встретится с победителем противостояния между "Наполи" и "Ювентусом".