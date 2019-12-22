На стадионе “Кинг Сауд” в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся матч за Суперкубок Италии “Ювентус” - “Лацио”.

Как передает Report, встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу римской команды.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте, отличился Луис Альберто. На 45-й минуте счет сравнял Пауло Дибало с передачи Криштиану Роналду. На 73-й минуте Сенад Лулич. Точку в матче уже в компенсированное время поставил Данило Катальди.

“Лацио” выиграл Суперкубок Италии в пятый раз в истории.