"Лацио" вернет деньги за билеты фанатам, посетившим проигранный со счетом 1:5 матч

Итальянский футбольный клуб "Лацио" вернет фанатам команды, посетившим гостевой матч второго тура группового этапа Лиги Европы против датского "Мидтьюлланна", деньги за билеты.

Итальянский футбольный клуб "Лацио" вернет фанатам команды, посетившим гостевой матч второго тура группового этапа Лиги Европы против датского "Мидтьюлланна", деньги за билеты.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Лацио".

Встреча "Мидтьюлланн" - "Лацио" прошла в четверг в Дании и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, на матче присутствовало 225 болельщиков римлян. Итальянская команда в четвертый раз в своей истории пропустила пять мячей в еврокубковой игре.

После двух туров группового этапа Лиги Европы "Лацио" занимает третье место в таблице группы F с тремя очками, "Мидтьюлланн" идет вторым, опережая итальянцев по дополнительным показателям.