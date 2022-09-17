"Лацио" вернет деньги за билеты фанатам, посетившим проигранный со счетом 1:5 матч

Итальянский футбольный клуб "Лацио" вернет фанатам команды, посетившим гостевой матч второго тура группового этапа Лиги Европы против датского "Мидтьюлланна", деньги за билеты.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Лацио".
Встреча "Мидтьюлланн" - "Лацио" прошла в четверг в Дании и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, на матче присутствовало 225 болельщиков римлян. Итальянская команда в четвертый раз в своей истории пропустила пять мячей в еврокубковой игре.
После двух туров группового этапа Лиги Европы "Лацио" занимает третье место в таблице группы F с тремя очками, "Мидтьюлланн" идет вторым, опережая итальянцев по дополнительным показателям.