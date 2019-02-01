Лацио в серии пенальти обыграл Интер и вышел в полуфинал Кубка Италии

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В заключительном четвертьфинале Кубка Италии «Лацио» на выезде в серии пенальти обыграл «Интер» — 1:1 (4:3 по пенальти).

Как передает Report, на 108-й минуте счёт открыл Чиро Иммобиле, ассистентом выступил бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо. Вскоре хозяева остались в меньшинстве – удаление заработал Квадво Асамоа. Но после использования VAR красная карточка была заменена на жёлтую.

На четвёртой минуте компенсированного ко второму экстратайму времени Штефан Раду получил красную карточку, а Мауро Икарди реализовал пенальти. В серии одиннадцатиметровых «Лацио» одержал победу – 4:3. У хозяев промахнулись Лаутаро Мартинес и Раджа Найнгголан, у гостей –Риза Дурмиси.

В полуфинале «Лацио» встретится с «Миланом». Команды проведут два матча, которые состоятся 27 февраля и 24 апреля. В другом полуфинале «Фиорентина» сразится с «Аталантой», сенсационно разгромившей «Ювентус» (3:0).

Действующим победителем турнира является «Ювентус», разгромивший в прошлом году «Милан» со счётом 4:0.