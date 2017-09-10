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    "Лацио" разгромил "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу - ВИДЕО

    В составе победителей хет-трик оформил нападающий Чиро Иммобиле

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В матче третьего тура чемпионата Италии «Лацио» на своём поле принимал «Милан».

    Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

    В составе победителей хет-трик оформил нападающий Чиро Иммобиле, а ещё один гол записал на свой счёт полузащитник Луис Альберто. За «Милан» отличился хавбек Риккардо Монтоливо. На третьей компенсированной минуте полузащитник «Лацио» Марко Пароло получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

    «Лацио» (7 очков) теперь располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (6) находится на шестой строчке.

    Италия - Серия А. 3-й тур

    Лацио – Милан - 4:1

    1:0 – Иммобиле – 38 (пен), 2:0 – Иммобиле – 43, 3:0 – Иммобиле – 48, 4:0 – Альберто – 49, 4:1 – Монтоливо – 56

    Удаления: Пароло, 90+3 – нет

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