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"Лацио" проиграл "Наполи"

"Лацио" проиграл "Наполи" Римский "Лацио" потерпел поражение от неаполитанского "Наполи" в матче заключительного 38-го тура итальянской Серии А
Футбол
2 августа 2020 г. 01:55
Лацио проиграл Наполи

Римский "Лацио" потерпел поражение от неаполитанского "Наполи" в матче заключительного 38-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло", завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу "Наполи" принесли голы Фабиана Руиса, Лоренцо Инсьинье и Маттео Политано, забивших на 9-й, 54-й, с пенальти, и второй компенсированной ко второму тайму минутах соответственно.

"Лацио" ответил голом Чиро Иммобиле, забившего на 22-й минуте.

"Лацио" с 78 очками занял четвёртое место в турнирной таблице по итогам сезона, уступив "Аталанте", набравшей такое же количество очков, по дополнительным показателям. "Наполи" с 62 очками стал седьмым и не сумел пробиться в еврокубки.

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