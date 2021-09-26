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"Лацио" обыграл "Рому" в матче Серии А

"Лацио" обыграл "Рому" в матче Серии А "Лацио" со счетом 3:2 обыграл "Рому" в домашнем матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.
Футбол
26 сентября 2021 г. 23:32
Лацио обыграл Рому в матче Серии А

"Лацио" со счетом 3:2 обыграл "Рому" в домашнем матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Риме на стадионе "Олимпико".

В составе победителей голы забили Сергей Милинкович-Савич (10-я минута), Педро (19) и Фелипе Андерсон (63). У "Ромы" отличились Рожер Ибаньес (41) и Жордан Верету (69).

"Лацио" благодаря победе поднялся на шестое место, набрав 11 очков. У "Ромы" 12 очков, подопечные Жозе Моуринью находятся на четвертом месте турнирной таблицы. В следующем туре "Лацио" в гостях сыграет с "Болоньей" 3 октября, до этого, 30 сентября, римский клуб дома примет московский "Локомотив" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. "Рома" 3 октября дома сыграет с "Эмполи", во втором туре группового этапа Лиги Европы команда на выезде встретится с украинской "Зарей" 30 сентября.

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