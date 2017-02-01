"Лацио" обыграл "Интер" и вышел в 1/2 финала Кубка Италии по футболу - ВИДЕО

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Римский "Лацио" победил миланский "Интер" в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу и вышел в полуфинал турнира.

Как передает Report, встреча на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У "Лацио" голы забили Фелипе Андерсон (20-я минута) и Лукас Билья (56). В составе "Интера" отличился Марцело Брозович (84). У "Интера" на 54-й минуте за грубый фол был удален защитник Миранда, а в составе "Лацио" за второе предупреждение с поля удалили защитника Штефана Раду (74-я минута).

В полуфинале, который состоит из двух матчей, римляне встретятся с победителем четвертьфинала между "Ромой" и "Чезеной" (1 февраля). В другом полуфинале сыграют "Ювентус" и "Наполи". Финал Кубка Италии по футболу сезона-2016/17 состоится 2 июня на Олимпийском стадионе в Риме.