​Ла Лига возобновится в июне севильским дерби

Чемпионат Испании по футболу, прерванный в марте из-за коронавируса, возобновится 12 июня дерби между "Севильей" и "Бетисом".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, руководство Ла Лиги утвердило 12 июня датой возобновления сезона. Календарь оставшейся части сезона будет опубликован 28 мая.

Отметим, что встреча 28-го тура чемпионата Испании между "Севильей" и "Бетисом" изначально должна была пройти 15 марта, однако сезон был прерван после 27-го тура из-за пандемии COVID-19.