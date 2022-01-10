Ла Лига: «Вильярреал» и «Атлетико» сыграли вничью, Корреа забил с центра поля

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» (2:2) в матче 20-го тура чемпионата Испании.
После этого «Вильярреал» мог сравнять счет. Жерар Морено не реализовал пенальти - его удар отбил Ян Облак, Дани Парехо удачно сыграл на добивании, но гол не был засчитан. После консультации с ВАР выяснилось, что футболист сыграл рукой.
В итоге хозяева все же сравняли результат - на 29-й минуте забил Пау Торрес. А на 58-й минуте Альберто Морено вывел «Вильярреал» вперед. Жоффре Кондогбья на 67-й минуте сравнял результат. Он же в концовке игры получил красную карточку.
«Вильрреал» набрал 29 очков и занимает восьмое место. У «Атлетико» 33 очка и четвертая позиция.