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Ла Лига: «Вильярреал» и «Атлетико» сыграли вничью, Корреа забил с центра поля

Ла Лига: «Вильярреал» и «Атлетико» сыграли вничью, Корреа забил с центра поля «Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» (2:2) в матче 20-го тура чемпионата Испании.
Футбол
10 января 2022 г. 05:57
Ла Лига: «Вильярреал» и «Атлетико» сыграли вничью, Корреа забил с центра поля

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» (2:2) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, на десятой минуте Анхель Корреа точно пробил с центра поля, перебросив вратаря хозяев Херонимо Рульи после того, как хозяева ошиблись в передаче.

После этого «Вильярреал» мог сравнять счет. Жерар Морено не реализовал пенальти - его удар отбил Ян Облак, Дани Парехо удачно сыграл на добивании, но гол не был засчитан. После консультации с ВАР выяснилось, что футболист сыграл рукой.

В итоге хозяева все же сравняли результат - на 29-й минуте забил Пау Торрес. А на 58-й минуте Альберто Морено вывел «Вильярреал» вперед. Жоффре Кондогбья на 67-й минуте сравнял результат. Он же в концовке игры получил красную карточку.

«Вильрреал» набрал 29 очков и занимает восьмое место. У «Атлетико» 33 очка и четвертая позиция.

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