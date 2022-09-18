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Ла Лига: «Валенсия» в большинстве разгромила «Сельту»

Ла Лига: «Валенсия» в большинстве разгромила «Сельту» 17 сентября на стадионе «Месталья» в Валенсии состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании, где «Валенсия» принимала «Сельту».
Футбол
18 сентября 2022 г. 04:04
Ла Лига: «Валенсия» в большинстве разгромила «Сельту»

17 сентября на стадионе «Месталья» в Валенсии состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании, где «Валенсия» принимала «Сельту».

Как передает Report, матч завершился со счётом 2:0.

Счёт в матче на 37-й минуте открыл Саму Кастильехо: испанец обежал всех защитников «Сельты» и был первым на добивании после спасения Маркесина.

На 60-й минуте «Сельта» осталась в меньшинстве, прямую красную карточку получил Франко Серви и был удалён арбитром с поля.

После этого «Валенсия» отличилась дважды: на 82-й минуте мяч на свой счёт записал Маркос Андре. На 90+3-й Андре Алмейда с передачи Уго Гильямона сделал счёт 3:0 в пользу «Валенсии».

Отметим, что «Валенсия» набрала девять очков и поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы, а «Сельта» (7) расположилась на 13-й строчке.

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