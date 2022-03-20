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Ла Лига: "Валенсия" обыграла "Эльче"

Ла Лига: "Валенсия" обыграла "Эльче" Футбольный клуб "Валенсия" победил "Эльче" со счетом 1:0 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании.
Футбол
20 марта 2022 г. 02:33
Ла Лига: Валенсия обыграла Эльче

Футбольный клуб "Валенсия" победил "Эльче" со счетом 1:0 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, единственный гол забил португальский нападающий Гонсалу Гедеш (50-я минута).

На второй добавленной ко второму тайму минуте колумбийский защитник "Эльче" Хоан Мохика получил прямую красную карточку и был удален с поля.

"Валенсия" занимает девятое место в таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков в 29 матчах, "Эльче" располагается на 14-й строчке с 32 очками. В следующем туре "Валенсия" примет "Кадис", а "Эльче" в гостях встретится с "Атлетиком", оба матча пройдут 3 апреля.

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