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Ла Лига сообщила дату следующего "эль-класико"

Ла Лига сообщила дату следующего "эль-класико" Матч 29-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 20 марта.
Футбол
23 февраля 2022 г. 20:54
Ла Лига сообщила дату следующего эль-класико

Матч 29-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 20 марта.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

Второй в сезоне "эль-класико" пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В первом круге на "Камп Ноу" "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 2:1. Команды 12 января встречались в полуфинальном матче Суперкубка Испании, тогда победу также праздновали "сливочные" (3:2).

После 25 сыгранных туров в Примере "Реал" располагается на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 57 очков. "Барселона" за 24 матча набрала 42 очка, команда занимает четвертую строчку в таблице.

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