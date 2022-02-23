Ла Лига сообщила дату следующего "эль-класико"

Матч 29-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 20 марта.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Ла Лиги.
Второй в сезоне "эль-класико" пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
В первом круге на "Камп Ноу" "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 2:1. Команды 12 января встречались в полуфинальном матче Суперкубка Испании, тогда победу также праздновали "сливочные" (3:2).
После 25 сыгранных туров в Примере "Реал" располагается на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 57 очков. "Барселона" за 24 матча набрала 42 очка, команда занимает четвертую строчку в таблице.