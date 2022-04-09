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Ла Лига: «Севилья» вырвала победу у «Гранады»

Ла Лига: «Севилья» вырвала победу у «Гранады» 8 апреля состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Гранадой».
Футбол
9 апреля 2022 г. 04:54
Ла Лига: «Севилья» вырвала победу у «Гранады»

8 апреля состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Гранадой».

Как передает Report, игра завершилась со счётом 4:2 в пользу андалусийской команды.

На 23-й минуте Дарвин Мачис открыл счёт в матче. Спустя девять минут Диего Карлос восстановил равенство на табло. Во втором тайме Лукас Окампос вывел севильцев вперёд, затем Виктор Диас повторно восстановил равенство в игре, однако на 93-й минуте Рафаэль Мир вырвал победу у «Гранады», а спустя шесть минут Алехандро Гомес увеличил преимущество - 4:2.

Таким образом, «Севилья» поднялась на второе место в турнире. Команда Хулена Лопетеги набрала 60 очков в 31 игре чемпионата. «Гранада» занимает 16-е место. Подопечные Роберта Морено набрали 29 очков.

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