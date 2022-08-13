Ла Лига: «Севилья» уступила «Осасуне» в стартовом матче нового сезона

Встречей «Осасуны» с «Севильей» стартовал новый сезон испанской Примеры.
Хозяева смогли забить уже в самом начале первого тайма. На девятой минуте отличился нападающий Чими Авила.
Буквально через две минуты «Севилья» смогла сравнять счёт. Гол забил форвард Рафаэль Мир.
На 74-й минуте нападающий «Осасуны» Аймар Орос смог реализовать 11-метровый удар, установив итоговый счёт встречи – 2:1.
В следующем туре «Осасуна» примет дома «Кадис», а «Севилья» сыграет в родных стенах против «Вальядолида».
Напомним, что действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».