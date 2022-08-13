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Ла Лига: «Севилья» уступила «Осасуне» в стартовом матче нового сезона

Ла Лига: «Севилья» уступила «Осасуне» в стартовом матче нового сезона Встречей «Осасуны» с «Севильей» стартовал новый сезон испанской Примеры.
Футбол
13 августа 2022 г. 07:38
Ла Лига: «Севилья» уступила «Осасуне» в стартовом матче нового сезона

Встречей «Осасуны» с «Севильей» стартовал новый сезон испанской Примеры.

Как передает Report, матч состоялся 12 августа на стадионе «Эль-Садар».

Хозяева смогли забить уже в самом начале первого тайма. На девятой минуте отличился нападающий Чими Авила.

Буквально через две минуты «Севилья» смогла сравнять счёт. Гол забил форвард Рафаэль Мир.

На 74-й минуте нападающий «Осасуны» Аймар Орос смог реализовать 11-метровый удар, установив итоговый счёт встречи – 2:1.

В следующем туре «Осасуна» примет дома «Кадис», а «Севилья» сыграет в родных стенах против «Вальядолида».

Напомним, что действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».

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