Ла Лига: "Реал" вырвал победу у "Осасуны"

Мадридский «Реал» вырвал победу в выездном матче с «Осасуной» в 22-м туре чемпионата Испании по футболу.

Мадридский "Реал" вырвал победу в выездном матче с "Осасуной" в 22-м туре чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "сливочных".

На 78-й минуте уругвайский футболист "Реала" Федерико Вальверде вывел свою команду вперед, а на второй добавленной минуте испанец Марко Асенсио установил окончательный счет.

Благодаря этой победе "Реал" набрал 51 очко и тем самым сократил отрыв от лидирующей в турнирной таблице "Барселоны" до пяти балов. Каталонский клуб при этом провел на одну игру меньше. У "Осасуны" 30 очков и десятое место.

В следующем туре "Реал" на своем поле сыграет в мадридском дерби с "Атлетико". "Осасуна" в гостях померится силами с "Севильей".