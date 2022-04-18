О нас
Аудио новости

Ла Лига: "Реал" в добавленное время вырвал победу у "Севильи"

Ла Лига: "Реал" в добавленное время вырвал победу у "Севильи" Футболисты "Реала" на выезде одержали волевую победу над "Севильей" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
Футбол
18 апреля 2022 г. 01:26
Ла Лига: Реал в добавленное время вырвал победу у Севильи

Футболисты "Реала" на выезде одержали волевую победу над "Севильей" в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, встреча в Севилье завершилась со счетом 3:2. На голы Ивана Ракитича (21-я минута) и Эрика Ламелы (25) "сливочные" ответили точными ударами Родриго (50), Начо (82) и Карима Бензема (90+2).

Бензема, забив 25-й мяч в текущем сезоне в чемпионате Испании, возглавляет список лучших бомбардиров.

"Реал" с 75 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Ла Лиги и опережает идущую второй "Севилью" на 15 очков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Видео"Real Madrid" əzmkar qələbə ilə liderliyini möhkəmlədib

Другие новости из категории

ПСЖ обыграл Марсель и в следующем туре может стать чемпионом Франции
ВидеоПСЖ обыграл "Марсель" и в следующем туре может стать чемпионом Франции
18 апреля 2022 г. 01:08
В Англии 15 футболистов провалили допинг-тесты на запрещенные вещества
В Англии 15 футболистов провалили допинг-тесты на запрещенные вещества
17 апреля 2022 г. 16:44
Экс-наставник Динамо: Эмрели быстро адаптировался в команде
Экс-наставник "Динамо": Эмрели быстро адаптировался в команде
17 апреля 2022 г. 13:53
Юношеская команда Азербайджана завершила сборы победой
Юношеская команда Азербайджана завершила сборы победой
17 апреля 2022 г. 13:29
Андреа Пирло может возглавить португальский клуб
Андреа Пирло может возглавить португальский клуб
17 апреля 2022 г. 10:33
Жозе Моуринью вошел в историю еврокубков
Жозе Моуринью вошел в историю еврокубков
17 апреля 2022 г. 10:07
Роналду установил рекорд в АПЛ
Роналду установил рекорд в АПЛ
17 апреля 2022 г. 08:21
«Порту» разгромил «Портимоненси», забив 7 голов
«Порту» разгромил «Портимоненси», забив 7 голов
17 апреля 2022 г. 06:20
Ла Лига: Валенсия проиграла Осасуне
Ла Лига: "Валенсия" проиграла "Осасуне"
17 апреля 2022 г. 04:57
Серия А: «Лацио» ушел от поражения в матче с «Торино»
Серия А: «Лацио» ушел от поражения в матче с «Торино»
17 апреля 2022 г. 02:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi