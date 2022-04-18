Ла Лига: "Реал" в добавленное время вырвал победу у "Севильи"

Футболисты "Реала" на выезде одержали волевую победу над "Севильей" в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Футболисты "Реала" на выезде одержали волевую победу над "Севильей" в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, встреча в Севилье завершилась со счетом 3:2. На голы Ивана Ракитича (21-я минута) и Эрика Ламелы (25) "сливочные" ответили точными ударами Родриго (50), Начо (82) и Карима Бензема (90+2).

Бензема, забив 25-й мяч в текущем сезоне в чемпионате Испании, возглавляет список лучших бомбардиров.

"Реал" с 75 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Ла Лиги и опережает идущую второй "Севилью" на 15 очков.