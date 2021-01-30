Ла Лига: "Реал" уступил "Леванте"

Мадридский "Реал" принимал "Леванте" в матче 21-го тура испанской Примеры.

Мадридский "Реал" принимал "Леванте" в матче 21-го тура испанской Примеры.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде и завершилась проигрышем хозяев со счетом 1:2.

На 9-й минуте встречи "Реал" остался в меньшинстве. Серхио Леон выходил один на один, но был сбит Эдером Милитао. Посмотрев повтор, арбитр решил удалить защитника. На 13-й минуте Марко Асенсио получил проникающий пас, прошел половину поля и пробил мимо вратаря. "Леванте" отыгрался на 32-й минуте. Хосе Луис Моралес красиво в касание пробил мимо Тибо Куртуа. На 78-й минуте гости вышли вперед. Энис Барди прострелил на Рохера Марти, и 30-летний форвард вторым касанием пробил в дальний угол.

Таким образом, "Леванте" набрал 26 очков в 20 турах и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Реал" (40) по-прежнему на 2-м месте.