Ла Лига: «Реал» сыграл вничью с «Эльче», проигрывая по ходу матча

23 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Эльче».

23 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Эльче».

Как передает Report, команды сыграли вничью – 2:2.

На 33-й минуте форвард «Реала» Карим Бензема имел возможность вывести свою команду вперёд, но французу не удалось реализовать пенальти.

На 42-й минуте отличился нападающий гостей Лукас Бойе. На 76-й минуте преимущество «Эльче» удвоил форвард Пере Милья.

На 82-й минуте пенальти в ворота «Эльче» реализовал полузащитник Лука Модрич. В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял защитник «сливочных» Эдер Милитао.

«Реал» набрал 50 очков в 22 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (23) находится на 15-м месте в таблице.