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Ла Лига: «Реал Сосьедад» разгромил «Кадис»

Ла Лига: «Реал Сосьедад» разгромил «Кадис» 12 мая на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Кадис».
Футбол
13 мая 2022 г. 05:54
Ла Лига: «Реал Сосьедад» разгромил «Кадис»

12 мая на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Кадис».

Как передает Report, хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий Александр Сёрлот. На 53-й минуте преимущество басков удвоил полузащитник Аднан Янузай. В добавленное ко второму тайму время форвард Порту с пенальти довёл счёт до разгромного.

По итогам 36 туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Баскская команда набрала 59 очков. «Кадис» с 35 очками находится на 17-й строчке в таблице.

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