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Ла Лига: «Реал Сосьедад» обыграл «Эльче»

Ла Лига: «Реал Сосьедад» обыграл «Эльче» 10 апреля на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Реал Сосьедад».
Футбол
11 апреля 2022 г. 04:49
Ла Лига: «Реал Сосьедад» обыграл «Эльче»

10 апреля на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Реал Сосьедад».

Как передает Report, гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 3-й минуте отличился нападающий «Эльче» Гвидо Каррильо.

На 31-й минуте ответный мяч забил форвард гостей Александр Сёрлот.

На 39-й минуте защитник «Реала Сосьедад» Робен Ле Норман вывел свою команду вперёд.

После 31 сыгранного тура «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 54 очка. «Эльче» с 32 очками находится на 15-й строчке в таблице.

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