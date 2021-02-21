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Ла Лига: "Реал" с минимальным счетом обыграл "Вальядолид"

Ла Лига: "Реал" с минимальным счетом обыграл "Вальядолид" В матче 24-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" встретился со скромным "Вальядолидом" из зоны вылета.
Футбол
21 февраля 2021 г. 02:26
Ла Лига: Реал с минимальным счетом обыграл Вальядолид

В матче 24-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" встретился со скромным "Вальядолидом" из зоны вылета.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Хосе Соррилья" в Вальядолиде (Испания) и завершилась со счетом 1:0 в пользу "королевского клуба".

В первом тайме "Реал" владел существенным территориальным преимуществом, но "Вальядолид" в быстрых контратаках выглядел не менее конструктивно, чем именитый соперник при игре первым номером. Во втором тайме, на 65-й минуте, Каземиро забил единственный и победный гол гостей.

"Реал" в 24 матчах набрал 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Отставание от лидера таблицы, мадридского "Атлетико", составляет 3 очка. "Вальядолид" (21) - на 19-м месте.

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